Отцу было 32 года пять двенадцатых лет когда родилась дочь и 35 лет 1 12 Когда родился сын сколько лет сейчас дочери если сыну 7 лет 11 двенадцатых Сколько лет отцу

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Отцу было 32 года пять двенадцатых лет когда родилась дочь и 35 лет 1 12 Когда родился сын сколько лет сейчас дочери если сыну 7 лет 11 двенадцатых Сколько лет отцу

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