Отцу было 32 года пять двенадцатых лет когда родилась дочь и 35 лет 1 12 Когда родился сын сколько лет сейчас дочери если сыну 7 лет 11 двенадцатых Сколько лет отцу
Математика
Отцу было 32 года пять двенадцатых лет когда родилась дочь и 35 лет 1 12 Когда родился сын сколько лет сейчас дочери если сыну 7 лет 11 двенадцатых Сколько лет отцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35+3+0=38(л)-было вместе,когда родился сын 2)59-38=21 3) 21/3=7(лет)-прошло с рождения сына 4) 35+7=42(лет)-папе,3+7=10(лет)-дочке,7 (лет)-сыну 42+10+7=59(лет)-всем вместе
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