Сделайте пж буду очень благодарна заранее спасибо
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Сделайте пж буду очень благодарна заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Can she swim?no,she can not. can they whatch tv?no they can't can he cycling?no he can't can she run?yes,she can
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