3 Треугольника расположены так что их пересечение и обЪединение - четырехугольники (и часть которая входит во все треугольники и части которые принадлежат только одному являются 4-угольниками). Могут ли эти 2 четырехугольника и...

Математика

3 Треугольника расположены так что их пересечение и обЪединение - четырехугольники (и часть которая входит во все треугольники и части которые принадлежат только одному являются 4-угольниками). Могут ли эти 2 четырехугольника иметь вместе 6 прямых углов

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