Масса ящика с лимонами 25кг. после продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. весы показали 15 кг. найдите массу пустого ящика.

Математика

Масса ящика с лимонами 25кг. после продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. весы показали 15 кг. найдите массу пустого ящика.

Автор: Гость