Масса ящика с лимонами 25кг. после продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. весы показали 15 кг. найдите массу пустого ящика.
Математика
Масса ящика с лимонами 25кг. после продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. весы показали 15 кг. найдите массу пустого ящика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-15=10 кг пол ящика значит целый ящик 10*2=20 масса пустого ящика 25-20=5 кг
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