Какой знак 6дм5см и 7дм
Математика
Какой знак 6дм5см и 7дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 дм 5 см ? 7 дм 1 дм = 10 см 65 см < 70 см
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