1)Число −8,89 годится в качестве решения неравенства xgt;−4. просто да или нет 2)Каки?? числа соответствуют данным условиям? b≤0 и b∈[−3;0] 5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5;

Алгебра

1)Число −8,89 годится в качестве решения неравенства xgt;−4. просто да или нет 2)Каки?? числа соответствуют данным условиям? b≤0 и b∈[−3;0] 5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5;

Автор: Гость