1)Число −8,89 годится в качестве решения неравенства xgt;−4. просто да или нет 2)Каки?? числа соответствуют данным условиям? b≤0 и b∈[−3;0] 5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5;
Алгебра
1)Число −8,89 годится в качестве решения неравенства xgt;−4. просто да или нет 2)Каки?? числа соответствуют данным условиям? b≤0 и b∈[−3;0] 5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5;
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Гость:
1)нет 2)-3. -4. -5. вроде все
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