Расстояние между двумя железнодорожными станциями А и В равно 300 км. От станции А по направлению к станции В вышел пассажирский поезд. Одновременно навстречу ему от станции В вышел электропоезд, скорость которого на 30 км/ч ме...
Математика
Расстояние между двумя железнодорожными станциями А и В равно 300 км. От станции А по направлению к станции В вышел пассажирский поезд. Одновременно навстречу ему от станции В вышел электропоезд, скорость которого на 30 км/ч меньше скорости пассажирскового поезда. Они встретились через 2 ч на разъезде. На каком расстоянии от А и от В находится разъезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+(x-30))*2=300 (2x-30)*2=300 4x-60=300 4x=300+60 4x=240 x=240:4 х=60(км/ч) скорость 1 2)60*2=120(км) от а 3)300-120=180(км) от б
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