Расстояние между двумя железнодорожными станциями А и В равно 300 км. От станции А по направлению к станции В вышел пассажирский поезд. Одновременно навстречу ему от станции В вышел электропоезд, скорость которого на 30 км/ч ме...

Математика

Расстояние между двумя железнодорожными станциями А и В равно 300 км. От станции А по направлению к станции В вышел пассажирский поезд. Одновременно навстречу ему от станции В вышел электропоезд, скорость которого на 30 км/ч меньше скорости пассажирскового поезда. Они встретились через 2 ч на разъезде. На каком расстоянии от А и от В находится разъезд?

Автор: Гость