Две пары крыльев и их значение у майского жука
Биология
Две пары крыльев и их значение у майского жука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая пара крыльев - плотные хитинизированные надкрылья, которые прикрывают средне и заднегрудь. Служат для защиты. Вторая пара - широкие перепончатые крылья, служащие для полёта.
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