Составить самые главные достижения Петра 3(не менее 9 штук) ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ РОСС??И ОЧЕНЬ ПРОШУ БУДУ БЛАГОДАРНА ЕСЛИ КТО-ТО И КРОССЕНС СДЕЛАТЬ КРОССЕНС-ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВ.ЧТО ТО ОБЩЕЕ МЕЖДУ НИМИ
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Составить самые главные достижения Петра 3(не менее 9 штук) ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ РОСС??И ОЧЕНЬ ПРОШУ БУДУ БЛАГОДАРНА ЕСЛИ КТО-ТО И КРОССЕНС СДЕЛАТЬ КРОССЕНС-ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВ.ЧТО ТО ОБЩЕЕ МЕЖДУ НИМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не завжи люди говорять тільки потрібні речі. Буває скажеш щось погане, а потім жалкуєш, адже слово не горобець вилетить на спіймаєш. Те що людина говори без перестану не світчить про її освітченість. Говорити в першу чергу потрібна з розумом,а в деякі моменти взагалі мовчати. Не дарма існує народна мудрість "Слово - срібло, а мовчання- золото". Знаки розтавлені неправильно (я з мовою не дуже дружу), але якщо тобі сподобалась моя думка я сподіваюсь ти сама розтавиш.
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