Что делает жизнь человека счастливым? Сочинение)

Русский язык
Что делает жизнь человека счастливым? Сочинение)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек счастлив от того что его родные ему люди здоровы и счастливы что он сам здоров и не нуждается ни в чем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя железнодорожными станциями А и В равно 300 км. От станции А по направлению к станции В вышел пассажирский поезд. Одновременн...
Ответить
Биология
Две пары крыльев и их значение у майского жука
Ответить
История
Составить самые главные достижения Петра 3(не менее 9 штук) ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ РОСС??И ОЧЕНЬ ПРОШУ БУДУ БЛАГОДАРНА ЕСЛИ КТО-ТО И КРОССЕНС СДЕЛ...
Ответить
Русский язык
Длина дивана 180 см, а ширина 110см. Найди периметер
Ответить
Математика
Юннаты посадили 4 ряда дубков по 12 дубков в каждом ряду и 3 ряда берёз по 20 берёз в к??ждом ряду на сколько больше посадили юннаты берёз чем дубк...
Ответить