Что делает жизнь человека счастливым? Сочинение)
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Что делает жизнь человека счастливым? Сочинение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек счастлив от того что его родные ему люди здоровы и счастливы что он сам здоров и не нуждается ни в чем.
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