Муж собрал 12 корзин огурцов , а жена - 8 таких же корзин , причем муж собрал 40 кг огур??ов больше. Сколько килограммов огурцов собрал муж , а сколько жена?
Математика
Муж собрал 12 корзин огурцов , а жена - 8 таких же корзин , причем муж собрал 40 кг огур??ов больше. Сколько килограммов огурцов собрал муж , а сколько жена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем разницу в корзинах 12 - 8 = 4 значит, муж собрал на 4 корзины больше, следовательно, 4 корзины = 40 кг 40:4 = 10 кг ( в одной корзине) собрал муж: 10 * 12 = 120 кг собрала жена : 10 * 8 = 80 кг
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