Муж собрал 12 корзин огурцов , а жена - 8 таких же корзин , причем муж собрал 40 кг огур??ов больше. Сколько килограммов огурцов собрал муж , а сколько жена?

Математика

Муж собрал 12 корзин огурцов , а жена - 8 таких же корзин , причем муж собрал 40 кг огур??ов больше. Сколько килограммов огурцов собрал муж , а сколько жена?

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