Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, краткие и полные ионные уравнения: гидроксида натрия и хлорида цинка, гидроксид магния и серная кислота, NH4CI+NaOH

Химия

Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, краткие и полные ионные уравнения: гидроксида натрия и хлорида цинка, гидроксид магния и серная кислота, NH4CI+NaOH

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