Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, краткие и полные ионные уравнения: гидроксида натрия и хлорида цинка, гидроксид магния и серная кислота, NH4CI+NaOH
Химия
Осуществите реакции между веществами, приведите для них молекулярные, краткие и полные ионные уравнения: гидроксида натрия и хлорида цинка, гидроксид магния и серная кислота, NH4CI+NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2NaOH(p)+ZnCl2(p)=2NaCl(p)+Zn(OH)2(p) 2Na(^+)+2OH(^-)+Zn(^2+)+2Cl(^-)=2Na(^+)+2Cl(^-)+Zn(OH)2 всё сокращается,а остаётся 2OH(^-)+Zn(^2+)=Zn(OH)2 2)Mg(OH)2(p)+H2SO4(p)=MgSO4(p)+H2O(н) Mg(^2+)+2OH(^-)+2H(^+)+SO4(^2-)=Mg(^2+)+SO4(^2-)+H2O всё сокр,остаётся 2OH(^-)+2H(^+)=H2O
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