Нужно написать три формы глаголов: tall-taller-? ?-?-the most attractive помогите,очень надо!
Английский язык
Нужно написать три формы глаголов: tall-taller-? ?-?-the most attractive помогите,очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The tallest. Attractive-more attractive.
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