каков импульс фотона,энергия которого равна 6*10-19степени Дж помогите пожалуйста решить задачу

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Импульс фотона равен р = h*"ню"/с, а энергия фотона - Е = h*"ню", следовательно р = Е/с. Нужно энергию в Джоулях разделить на скорость света в м/с. р = 6*10∧-19 Дж/3*10∧8 м/с = 2*10∧-27 кг*м/с.