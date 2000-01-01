Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.
Физика
Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 60 кг p = 2 кПа = 2 000 Па шир. 2 лыж = 8 см *2 =16 см = 0, 16 м Найти: длину лыж Решение: S = дл.*шир. => дл. = S / шир. р= F / S F =mg S = F/p, F = 60 кг *10 Н/кг = 600 H S = 600 H /2000 Па = 0,3 м2 дл. = 0,3 м2 / 0,16м = 1,875 м Ответ: длина лыж 1,875 м
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