Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.

Физика
Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  m = 60 кг p = 2 кПа = 2 000 Па шир. 2 лыж  = 8 см *2 =16 см = 0, 16 м Найти:  длину лыж Решение: S = дл.*шир.  =>  дл. = S / шир. р= F / S F =mg S = F/p,       F = 60 кг *10 Н/кг = 600 H S = 600 H /2000 Па = 0,3 м2 дл. = 0,3 м2 / 0,16м = 1,875 м Ответ: длина лыж 1,875 м
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