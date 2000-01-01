Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.

Физика

Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 60 кг оказывает на снег давлен??е 2 кПа(килопаскаль)? Ширина одной лыжи 8 см.

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