Сделать морфологический разбор числительного сто пятьдесят

Русский язык
Сделать морфологический разбор числительного сто пятьдесят
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сто пятьдесят - (сколько?) числ., количественное, целое, составное. Падеж и роль в предложении можно определить, если прочитать само предложение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с тестом пожалуйста
Ответить
Английский язык
Напишите по два примера для оборотов be used to / get used to.
Ответить
Литература
Платонов никита понравился ли вам рассказ никита почему
Ответить
Черчение
Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертит...
Ответить
Русский язык
Расскажите о слитных и раздельных написаниях предлогов
Ответить