Сделать морфологический разбор числительного сто пятьдесят
Русский язык
Сделать морфологический разбор числительного сто пятьдесят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сто пятьдесят - (сколько?) числ., количественное, целое, составное. Падеж и роль в предложении можно определить, если прочитать само предложение.
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