Расскажите о слитных и раздельных написаниях предлогов

Гость: Гость:

1. Пишутся слитно предлоги: ввиду, вместо, вроде, вследствие, наподобие, насчёт, сверх, например: ввидувозможных осложнений (но: в виду города, иметь в виду), вроде глубокой траншеи (но: в роде Артамоновых),вследствие засухи (но: включить в следствие), наподобие рычага, справиться насчёт расписания (но:перевести на счёт предприятия). Примечание. О наречиях в сочетаниях внизу письма, сбоку дома, наверху счастья, посерединекомнаты см. § 56 (Слитное написание наречий ), п. 7, примечание 2. 2. Пишутся раздельно предлоги: в виде, в связи с, в продолжение, в течение, наречие-предлог взаключение (последние три сочетания при обозначении времени имеют на конце е), например: в видеисключения, в связи с отъездом, в продолжение зимнего сезона (ср. : сюжетные изменения в продолженииромана), в течение двух часов (ср. : неожиданные перемены в течении болезни), в заключение своеговыступления (ср. : основные положения в заключении юриста).