Выпишите глагол который в единственном числе изменяется по родам укажите над ним род рядом запишите этот же но в форме другого рода

Русский язык
Выпишите глагол который в единственном числе изменяется по родам укажите над ним род рядом запишите этот же но в форме другого рода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наскучило-ср.р. - наскучил- м.р.
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