Выпишите глагол который в единственном числе изменяется по родам укажите над ним род рядом запишите этот же но в форме другого рода

Русский язык

Выпишите глагол который в единственном числе изменяется по родам укажите над ним род рядом запишите этот же но в форме другого рода

Автор: Гость