Перевидите спасибкиии
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Перевидите спасибкиии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот парень- весёлая маленькая обезьянка. Он живёт в зоопарке Великобритании. А это-маленькая принцесса. Как-то раз, утром, принцесса пошла в зоопарк. Дальше написать не могу, т.к. нету страницы
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