Перевидите спасибкиии

Гость: Гость:

Этот парень- весёлая маленькая обезьянка. Он живёт в зоопарке Великобритании. А это-маленькая принцесса. Как-то раз, утром, принцесса пошла в зоопарк. Дальше написать не могу, т.к. нету страницы