Сколько в слове слогов нож-Ножи
Русский язык
Сколько в слове слогов нож-Ножи
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Нож - 1 слог.Ножи - 2 слога
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