Что такое Берлинский кризис, каковы его причины и последствия

История
Что такое Берлинский кризис, каковы его причины и последствия
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Гость:
Берлинский кризис 1948 г. стал причиной раскола Германии на ФРГ и ГДР и прологом к замораживанию вопроса о её Германии более чем на 4 десятилетия (ПОСЛЕДСТВИЯ).
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