В конце ХХ в. США стали единственной сверхдержавой . Почему это произошло?
История
В конце ХХ в. США стали единственной сверхдержавой . Почему это произошло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что распался СССР, который мог составить Штатам конкуренцию. И США остались единственной сверхдержавой.
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