Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235

Математика

Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235

Автор: Гость