Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235

Математика
Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 9825  кратно 3  (9825:3=3275) ответ: 9825
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
закончи уравнение x-3/17=14/17
Ответить
История
В конце ХХ в. США стали единственной сверхдержавой . Почему это произошло?
Ответить
Русский язык
Сколько в слове слогов нож-Ножи
Ответить
Физика
После того, как школьник выпил всю воду из бутылки, в ней осталось V=0,2 млV=0,2 мл воды в виде капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поста...
Ответить
История
Что такое Берлинский кризис, каковы его причины и последствия
Ответить