Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235
Математика
Напишите наибольшее четырехзначное число, состоящее их различных цифр, кратное 3 ?? имеющее последнюю цифру 5. В ответе укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например, 1235
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 9825 кратно 3 (9825:3=3275) ответ: 9825
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