7 номер решите быстрее
Математика
7 номер решите быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6x²+x^4-9-6x³-x^6 / -6+x²-x³= =-6x²-6x³-x^6+x^4 /-6+x²-x³= =-6x²(1+x)-x^4(x²-1) /-6+x²-x³= =-6x²(x+1)-x^4(x-1)(x+1) /-6+x²-x³= =(x+1)(-6x²-x^4(x-1))/-6+x²-x³= =(x+1)(-6x²-x^5+x^4) /-6+x²-x³= =(x+1) x²(-6-x³+x²) /-6+x²-x³= =(x+1)x² (1.2+1)X 1.2²=2.2X1.44=3.168
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