ПЛИЗ ПОМОГИТЕ С НЕМЕЦКИМ !
Немецкий язык
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ С НЕМЕЦКИМ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. neuer neues 2. neue 3. neuer 4. neuen 5. neue 6. alten, neues 7. altes 8. schnellen
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