Напишите небольшой рассказ о том,как подружились собака и кошка

Гость: Гость:

Было пять часов вечера,я вышел на улицу,гулял увидел не по далеку от моего дома дирущихся животных,а точнее кошку и собаку. Я очень люблю животных и по этому решил пойти и разнять их. Я подошол крикнул и они разошлись,я взял котенка,сутя по его виду ему было годика 2,мне стало его жалко и я забрал его домой. Я его накормил напоил,он заснул. Однажды я услышал лай под окном,там была та собака с которой дрался кот. Я вышел поиграть с ним и кот побежал за мной,я не заметил этого,и пошол по своим делам,когда я пришол домой я увидел настоящую дружбу кота и собаки. Они сидели вместе играли,бесились. И не дрались... Мне кажется это тупость то что я написала,написала то что пришло в голову,тебе скорей всего не понравилось,если что прости)))я хотела немного помочь...