Напишите по два примера для оборотов be used to / get used to.
Английский язык
Напишите по два примера для оборотов be used to / get used to.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am used to having breakfast at home.=Я привык завтракать дома.(действие привычно) I am getting used to having breakfast at school.=(сейчас) Я привыкаю завтракать в школе.( то есть идёт процесс привыкания) I am used to getting up at 9 o'clock.=Я привык вставать в 9 часов. I will get used to getting up at 7 o'clock.=Я привыкну вставать в 7 часов.
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