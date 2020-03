Напишите по два примера для оборотов be used to / get used to.

Гость: Гость:

I am used to having breakfast at home.=Я привык завтракать дома.(действие привычно) I am getting used to having breakfast at school.=(сейчас) Я привыкаю завтракать в школе.( то есть идёт процесс привыкания) I am used to getting up at 9 o'clock.=Я привык вставать в 9 часов. I will get used to getting up at 7 o'clock.=Я привыкну вставать в 7 часов.