Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.
Черчение
Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.
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Гость:
Кинь вид сверху и размеры
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