Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.

Черчение

Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.

Автор: Гость