Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.

Черчение
Помогите с черчением (аксонометрия) короче,нужно начертить деталь в обьёме,могу з??платить за чертеж 100р. и если можно,помочь обьяснить,как чертится деталь в обьёме и в разрезе.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинь вид сверху и размеры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расскажите о слитных и раздельных написаниях предлогов
Ответить
Математика
Решите неравенство : 25x^2 больше 4
Ответить
Математика
7 номер решите быстрее
Ответить
Русский язык
Напишите небольшой рассказ о том, как подружились собака и кошка
Ответить
Немецкий язык
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ С НЕМЕЦКИМ !
Ответить