Платонов никита понравился ли вам рассказ никита почему

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Я прочитала рассказ Андрея Платоновича Платонова «Никита». В нём описаны события, которые произошли в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Главный герой рассказа – Никита, пяти лет от роду. Мать Никиты с утра уходила работать в поле, а отец ещё не вернулся с войны. Никита оставался дома один, и ему было скучно и страшно. Он обошёл двор, в сарае поговорил с бочкой, где, как он думал, жил маленький человечек: «Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просо полоть, тебе трудодень дадут!»