Какова формула Карбоната Кальция

Химия
Какова формула Карбоната Кальция
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Ответ(ы):
Гость:
Карбонат-СО3 Са(СО3)
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