Что такое черносошные крестьянини

История
Что такое черносошные крестьянини
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XV—XVII веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства.
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