Помогите решить уравнения: 1)-Х=14 2)-Х=-3,8 3)|Х|=-1

Математика
Помогите решить уравнения: 1)-Х=14 2)-Х=-3,8 3)|Х|=-1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) -х = 14      х = -14 2) -х = -3,8      х = 3,8 3)  |х| = -1      Не имеет решений, поскольку модуль числа х не может принимать отрицательное значение.
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