Помогите решить уравнения: 1)-Х=14 2)-Х=-3,8 3)|Х|=-1
Математика
Помогите решить уравнения: 1)-Х=14 2)-Х=-3,8 3)|Х|=-1
Ответ(ы):
Гость:
1) -х = 14 х = -14 2) -х = -3,8 х = 3,8 3) |х| = -1 Не имеет решений, поскольку модуль числа х не может принимать отрицательное значение.
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