Помогите пожалуйста!! Длины сторон прямоугольника равны 8 см и 6 см, ч ерез точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК перпендикулярна его плоскости . Найти расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК =...
Геометрия
Помогите пожалуйста!! Длины сторон прямоугольника равны 8 см и 6 см, ч ерез точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК перпендикулярна его плоскости . Найти расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12см
Ответ(ы):
Гость:
.Получается пирамида, в основании которой прямоугольник со сторонами 6 и 8см. Расстояние от точки О до вершины прямоугольника: Корень квадратный из суммы квадратов 3 и 4, т.е. = 5см. (Теорема Пифагора). Далее имеем прямоугольный треугольник со сторонами 5 и 12 см. По теореме Пифагора находим гипотенузу. Т.е. корень квадратный из суммы квадратов 5 и 12. Ответ = 13см.
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