Какие важнейшие особенности природы антарктиды
География
Какие важнейшие особенности природы антарктиды
Ответ(ы):
Гость:
Антарктида самый холодный материк. Это объясняется: а) малым углом падения солнечных лучей, что зависит от географического положения материка; б) полярной ночью, в течение которой материк сильно охлаждается; в) огромным ледяным покровом (запас холода) , образовавшимся в период общего похолодания климата Земли; г) большой высотой над уровнем океана; д) способностью белого покрывала отражать солнечные лучи, отражается 90 % солнечного тепла; е) огромной разницей температур во внутренней и прибрежной частях материка, в результате чего образуются стоковые ветры, дующие со скоростью 360 км/ч. Вот как то так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
The corner grocery store was an amerikan tradition but now it is dying out In older times there was a small grocery store in every neighbourhood Ev...