Какие важнейшие особенности природы антарктиды

География
Какие важнейшие особенности природы антарктиды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Антарктида самый холодный материк. Это объясняется: а) малым углом падения солнечных лучей, что зависит от географического положения материка; б) полярной ночью, в течение которой материк сильно охлаждается; в) огромным ледяным покровом (запас холода) , образовавшимся в период общего похолодания климата Земли; г) большой высотой над уровнем океана; д) способностью белого покрывала отражать солнечные лучи, отражается 90 % солнечного тепла; е) огромной разницей температур во внутренней и прибрежной частях материка, в результате чего образуются стоковые ветры, дующие со скоростью 360 км/ч. Вот как то так)
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