Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.

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Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое предложение: два зайца сидели. Второе предложение: тропинка закончилась. Третье предложение: дождь наскучил.
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