Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.

Русский язык

Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.

Автор: Гость