Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.
Русский язык
Подчеркнуть главные члены предложений В тенистых лесах сидели да зайца . Лесная тропинка внезапно закончилась Нудный дождь уже сем наскучил.
Ответ(ы):
Гость:
Первое предложение: два зайца сидели. Второе предложение: тропинка закончилась. Третье предложение: дождь наскучил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Алгебра
15 баллов за ответ! Помогите пожалуйста решить задачу и уравнение!!!Алгебра 8 класс!Срочно и Быстро надо!)
Русский язык