Помогите, пожалуйста. Нужно сравнить медицину 200 лет назад и сегодня. В виде нескольких предложений.

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Медицина тех веков (200 лет назад) представляла из себя зачатки того, чем мы пользуемся сейчас. В основном, врачи тех времен пользовались многовековыми наблюдениями знающих людей над влиянием трав, сборов трав на организм человека. Основным лечением было - кровопускание при любых недомоганиях и отвары трав. Конечно, были и хирурги, способные залечить раны человека ("заштопать"), но количество летальных исходов было достаточно велико. Всеспасительные антибиотики появились только в 20 веке. Сейчас медицина ведет глобальную войну за жизнь человека - меняются лекарства, приобретая все новые формы, меняются способы диагностики, начиная от УЗИ или рентгена, заканчивая действительным прорывом человека в сфере диагностики - МРТ. Думали ли врачи прошлого, что можно будет рассмотреть состояние внутренней системы организма через маленький разрез при помощи камеры? Лапароскопия позволяет делать полостные операции без больших разрезов, щадя состояние больного. Представляли ли ученые прошлого, что ребенка можно сделать в пробирке? Или менять его гены? Безусловно, нельзя думать, что все, чем пользуются врачи, ученые для спасения жизни пациента, это исключительно современные заслуги медицины. Нет и нет, к тому, чем врачи пользуются сейчас, шло множество поколений людей. Используя их знания и умения и прикладывая свои, они творят чудо спасения жизни и делают следующий шаг в медицину будущего.