Какова маска личного имени файла
Информатика
Какова маска личного имени файла
Ответ(ы):
Гость:
*.* - маска имени файла, по которой можно найти все файлы. * - заменяет любое количество символов как в имени файла, так и в его расширении. еще есть ? - который заменяет один символ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Как проверить слова всматриваясь (почему суффикс ива? ) случай (а проверить) не??ссякаемый(слитное написание не) неиссякаемый (две сс) а...
Русский язык
Геометрия
Основания трапеции 18 и 24. боковая сторона равная 14 образует с одним из оснований ??рапеции угол 150 градусов найдите площадь трапеции