Какова маска личного имени файла

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Какова маска личного имени файла
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
*.* - маска имени файла, по которой можно найти все файлы. * - заменяет любое количество символов как в имени файла, так и в его расширении. еще есть ? - который заменяет один символ.
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