Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение

Физика

Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение

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