Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение

Физика
Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P = F / S --------------------> F = p * S  p - давление ( 15 кПа = 15000 Па )  S - площадь ( 0,04 м² )  F = 15000 * 0,04 = 600 H  m = F / g = 600 H : 10 H / кг = 60 кг 
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