Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение
Физика
Какова масса человека если он оказывает на пол давление 15 кпа а площадь подошвы его ботинок равна 0,04 м в квадрате решение
Ответ(ы):
Гость:
P = F / S --------------------> F = p * S p - давление ( 15 кПа = 15000 Па ) S - площадь ( 0,04 м² ) F = 15000 * 0,04 = 600 H m = F / g = 600 H : 10 H / кг = 60 кг
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