Крилатість це - 2,3 речення допоможіть;)))

Українська література
Крилатість це - 2,3 речення допоможіть;)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крилатість - це коли ти почуваєшся ангелом, в тебе за спиною виростають крила! все навкруги таке прекрасне, чудове, коли в тебе все добре і ти почуваєшся щасливим!)
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