Крилатість це - 2,3 речення допоможіть;)))
Українська література
Крилатість це - 2,3 речення допоможіть;)))
Ответ(ы):
Гость:
Крилатість - це коли ти почуваєшся ангелом, в тебе за спиною виростають крила! все навкруги таке прекрасне, чудове, коли в тебе все добре і ти почуваєшся щасливим!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Алгебра
Очень прошу помогите пожалуйста никак не могу решить очень прошу Вас)решите системы логарифмических уравнений: x² + y² = 80, log основание 2 x ...
Русский язык
Составтедва придложения: употребив словосочетание ВЕРНЫЙ ДРУГ.В первом предложе??ие в родительном падеже,а во втором-в винительном падеже.Запишите ...
Химия
Образование трех газообразных веществ происходит при разложении: нитрата натрия, гидрокарбоната аммония, хлорида калия, перманганата калия