ПОЗНАЧИТИ БУДОВУ СЛІВ: ХАТИНУ, САДОК, ГРУШКИ, ГОРБОЧКИ
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ПОЗНАЧИТИ БУДОВУ СЛІВ: ХАТИНУ, САДОК, ГРУШКИ, ГОРБОЧКИ
Ответ(ы):
Гость:
Хатину: хат-корінь, ин-суфікс,у-закінчення, хатин-основа слова; садок : сад-корінь, ок-суфікс; садок - основа слова; грушки:груш-корінь, к-суфікс, и-закінчення, грушк - основа слова; горбочки :горб-корінь, очк-суфікс, и-закінч, горбочк -основа слова.
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