Помогите описать багульник русский язык 3 класс по Юрию Яковлеву

Гость: Гость:

Багульник-это кустарник,который в основном растёт в лесу.Расцветает он после того,как вылезут подснежники.Багульник имеет маленькие фиолетовой розовые мелкие цветочки.А запах? Его запах просто великолепный.Наверно за его благоухание,люди его и любят.