Помогите описать багульник русский язык 3 класс по Юрию Яковлеву
Русский язык
Помогите описать багульник русский язык 3 класс по Юрию Яковлеву
Ответ(ы):
Гость:
Багульник-это кустарник,который в основном растёт в лесу.Расцветает он после того,как вылезут подснежники.Багульник имеет маленькие фиолетовой розовые мелкие цветочки.А запах? Его запах просто великолепный.Наверно за его благоухание,люди его и любят.
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