Какова причина экономического отставания германии
История
Какова причина экономического отставания германии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия отставала в экономическом развитии из за того что германия занималась толговлей исключительно в своей стране
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