Какова внутреняя энергия 15 моль одноатомного газа при температуре 28 c
Физика
Какова внутреняя энергия 15 моль одноатомного газа при температуре 28 c
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U=3/2 VRT u=3*15*8,31*(28+273)/2=56,3кДж
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