В треугольнике АВС, Через точку К-серединустороны АВ пррведена прямая КМ параллельной стороне АС. Зная что АК =4 см, ВМ=6 см, периметр =36 см и периметр АКМ=18 см. найти КМ,АС

Алгебра

В треугольнике АВС, Через точку К-серединустороны АВ пррведена прямая КМ параллельной стороне АС. Зная что АК =4 см, ВМ=6 см, периметр =36 см и периметр АКМ=18 см. найти КМ,АС

Автор: Гость