В треугольнике АВС, Через точку К-серединустороны АВ пррведена прямая КМ параллельной стороне АС. Зная что АК =4 см, ВМ=6 см, периметр =36 см и периметр АКМ=18 см. найти КМ,АС
Алгебра
В треугольнике АВС, Через точку К-серединустороны АВ пррведена прямая КМ параллельной стороне АС. Зная что АК =4 см, ВМ=6 см, периметр =36 см и периметр АКМ=18 см. найти КМ,АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АК=КВ=4; АМ=МС=6; Р=8+12+АС=36; АС=16см; КМ-средн.линия=8см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление Participle I в ф??нкциях определения и обстоятельства. Подчеркните причастия ...
Литература
Математика
Русский язык