Решите пожайлуста:(без корня, это - 7 класс) (x+1)(x+2)(x+3)= 25
Математика
Решите пожайлуста:(без корня, это - 7 класс) (x+1)(x+2)(x+3)= 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+1)(x+2)(x+3)=25 x^3+6x^2+9x+2x+6=25 x^3+6x^2+11x=25-6 x^3+6x^2+11x=19
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