Слово с приставкой корнем и суффиксом

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Слово с приставкой корнем и суффиксом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибежать, провозглашать, приставка,прирожденный,присказка,произрастать, приволжский,  приватный, привскочить, изложить, заплаченный,затрагивать, подделка,переставлять,доставлять.
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