Чему посвещана первая глова романа "Обломов". На что обращает автор наше внимание

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Первая часть романа посвящена одному обычному дню героя, который проводит его, не вставая с дивана. Неторопливое авторское повествование детально и подробно рисует обстановку его квартиры, на которой лежит печать заброшенности и запустения. В вещах, окружающих героя, угадывается его характер. Особое внимание автора уделено описанию халата Обломова, восточного, "без малейшего намека на Европу", просторного, широкого, который покорно повторяет движения его тела. Образ халата вырастает до символа, который как бы обозначает вехи его духовной эволюции. Любовь к Ольге Ильинской пробуждает душу героя к активной, деятельной жизни. Эти перемены связываются в мыслях Обломова с необходимостью "сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души и с ума". И действительно, на какое-то время он исчезает из поля зрения, чтобы затем новая хозяйка Обломовки, Агафья Матвеевна Пшеницына обнаружила его в чулане и вернула к жизни. Итак, слабые попытки Обломова изменить свое существование терпят крах. Герой продолжает лежать на диване, укрываясь от вторжения внешней жизни, но она все равно врывается в его полутемную закупоренную комнату в виде неприятного письма старосты или требования хозяина съехать с квартиры. Он не может заставить себя вчитаться в письмо, оттягивает поиски новой квартиры, но мысли об этом постоянно отравляют ему существование. "Трогает жизнь, везде достает", —сетует Илья Ильич, пытаясь обратиться за помощью и советом к своим гостям. Эти люди из внешнего мира совершенно не похожи друг на друга, нет в них ни малейшего сходства с Обломовым. Все они активны, подвижны и энергичны. Здесь появляются и пустой щеголь Волков, и карьерист Судьбинский, и писатель-обличитель Пенкин, и нагловатый земляк Обломо-ва Тарантъев, и безликий Алексеев.