Каково назначение инструментов в графическом редакторе paint карандаш кисть распылитель?

Информатика
Каково назначение инструментов в графическом редакторе paint карандаш кисть распылитель?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Карандаш (его цвет выбирается вами на палитре); — Кисть (один из двенадцати вариантов кисти выбирается вами в дополнительном меню настройки); — Распылитель (можно выбрать один из трех вариантов).

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