Каково значение Антарктиды для жизни на земли?
География
Каково значение Антарктиды для жизни на земли?
Ответ(ы):
Гость:
На Антарктиде находится огромные запасы воды.)
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