Каковы были причины Реформации к середине 16 века?

История
Каковы были причины Реформации к середине 16 века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1католический мир прекратил существование .2единая католическая церковь была заменена множеством национальных церквей. 3повысился культурный и образовательный уровень жителей Северной Европы. 4для некоторых языков специально была разработана письменность чтобы иметь возможность издавать на них Библию.5 провозглашения духовного равенства стимулировало развитие представлений о политическом равенстве. 6реформация значительно поспособствовала смене старых феодальных экономических отношений на новые капиталические 7стремление к экономии к развитию промышленности способствовала накоплению капитала который вкладывался В торговлю и производство. 8 протестантство государства начали опережать в экономическом развитии католические и православные.
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